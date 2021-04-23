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«Арсенал» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Арсенал» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 23 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Фулхэм».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Марк Перри и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Грэм Скотт.

Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (49) идёт на восьмом месте, а также имеет матч в запасе. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).

В первом круге турнира «Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.

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