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Райана Гиггза обвинили в нанесении женщине тяжких телесных повреждений

Райана Гиггза обвинили в нанесении женщине тяжких телесных повреждений
Футбол / Англия 0
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Тренер сборной Уэльса и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз был обвинен в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет. Оба обвинения относятся к инциденту, произошедшему вечером в воскресенье, 1 ноября 2020 года, сообщает Goal.

Обвинения связаны с вызовами двумя женщинами полиции в Солфорде. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. 47-летнего Гиггза также обвинили в принуждающем поведении по отношению к ещё одной девушке. Футболист был освобождён под залог и должен явиться в суд Манчестера и Солфорда в среду, 28 апреля 2021 года.

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, в 22:05 в полицию Манчестера поступил ряд вызовов с сообщениями о беспорядках по адресу на Чатсуорт-роуд в городе Уорсли в Большом Манчестере.

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