«Барселона» и «Реал» поборются за «нового Руни»

Нападающий «Лидс Юнайтед» Джо Джелхардт, которого на Туманном Альбионе называют «новым Уэйном Руни», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 18-летнего британца заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», информирует Don Balon.
Джелхардт заявлен за основную команду «Лидса», но пока не провёл за неё ни одного матча. В мае Джо исполнится 19 лет. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,3 млн.
Мадридский «Реал», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере «Атлетико» (73). Третье место занимает «Барселона», в активе которой 68 очков.
Ранее сегодня стало известно, что глава УЕФА Александер Чеферин пригрозил «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и «Милану» еврокубковой дисквалификацией за то, что клубы до сих пор официально не объявили о своём выходе из Европейской Суперлиги.
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