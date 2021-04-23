«Реал», «Барса», «Юве» и «Милан» не отказались от Суперлиги. Им грозит еврокубковый бан

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу клубов, которые всё ещё не объявили о своём отказе от участия в Европейской Суперлиге. Функционер пригрозил «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и «Милану» еврокубковой дисквалификацией.

«Испанские и итальянские клубы, всё еще держащиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они будут лишены права участвовать в Лиге чемпионов. Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они частью Суперлиги или европейским клубом. Если они говорят «мы в Суперлиге», то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. Если они готовы к этому, то могут играть в своём собственном турнире», — приводит слова Чеферина Associated Press.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.