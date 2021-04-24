Андреа Пирло: у «Ювентуса» есть желание взять реванш у «Фиорентины»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 33-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной».



«У нас есть только одна цель: выйти в Лигу чемпионов. Мы будем играть с командой, которая борется за право остаться в Серии А. Первое поражение в сезоне мы потерпели именно в матче с „Фиорентиной“ в декабре. Естественно, у нас есть желание взять реванш. Я ожидаю отличной встречи и надеюсь получить хороший результат», — приводит слова Пирло Football Italia.

Матч 33-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус» состоится завтра, 25 апреля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 16:00 мск. «Ювентус» в 32 матчах набрал 65 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (33) — на 13 месте.