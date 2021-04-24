«Вы покупаете вещи в секонд-хенде?» Талалаев — о графике матчей «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о состоянии футболистов перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Успели ли игроки восстановиться после матча Кубка? Правильно вопрос задаёте. Для нормального восстановления после матча с максимальной нагрузкой достаточно 72 часов. Сейчас ещё не прошло это время. Надо учитывать тот эмоциональный фон, который есть. Мы проиграли на сегодня одну из важнейших в карьере игр по пенальти. Усталость больше психологическая, нежели физическая.
Можно я вам вопрос задам? Когда вы ходите в магазин, покупаете продукты второй свежести? Или покупаете вещи в секонд-хенде, когда хотите порадовать жену? Стараетесь брать новые и свежие? Вот и мы также. После кубкового матча мы обращались в лигу и к клубам с просьбой перенести игру хотя бы на один день.
Обращались и к руководству «Урала», и к «Уфе», чтобы предоставить качество игры для зрителей, которых в среднем собирается около 10 тысяч на матчи с «Ахматом». Чтобы наш товар был достаточного качества. Мы же неплохо играем весенний отрезок, забиваем, доставляем радость зрителям. Но так сложилось, что мы в промежуточном положении. Будем выходить из него. Не бывает безвыходных положений. Команда приложит все усилия, чтобы оказать сопротивление «Уралу», сыграть в свой футбол.
Но мне непонятна позиция руководителей клубов. Понятно, что «Уфа» борется за выживание. Они были готовы загрызть нас ещё в аэропорту. Но и мы, и «Урал» обезопасили себя. Мы можем спокойно играть в футбол. Тур же растянут на три дня, так что сутки-двое позволили бы нам провести хотя бы одну тренировку.
Вчера мы целый день летели. В 8 утра встали и к 10 вечера по местному времени прилетели сюда. Но это не оправдание. Надеюсь, что футболисты покажут то, что приготовили, а игра получится задорная», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
- 24 апреля 2021
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