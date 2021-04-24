В Германии сообщили об интересе ЦСКА к Перецу. Армейцы опровергли эту информацию

Немецкое издание Sport1 сообщило, что полузащитник «Маккаби» (Тель-Авив) Дор Перец попал в сферу интересов ЦСКА. Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг эту информацию.
«Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна», — цитирует Мовсесьяна Sport24.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте. Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 24 апреля 2021
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50