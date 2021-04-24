В Германии сообщили об интересе ЦСКА к Перецу. Армейцы опровергли эту информацию

Немецкое издание Sport1 сообщило, что полузащитник «Маккаби» (Тель-Авив) Дор Перец попал в сферу интересов ЦСКА. Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг эту информацию.



«Дор Перец не входит в сферу интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными игроками. И таких спекуляций становится все больше по мере приближения трансферного окна», — цитирует Мовсесьяна Sport24.



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте. Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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