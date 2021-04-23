Гендиректор ЦСКА посетовал на большое количество травм перед матчем со «Спартаком»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком»
«Дерби со «Спартаком» — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем всё для успешного результата», — цитируют Бабаева «Известия».
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
Роман Бабаев: ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место в РПЛ
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