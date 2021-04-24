Семак: сейчас думаем только о матче с «Локомотивом». Нужно постараться победить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ротором» (6:0) поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом».



«Принципиально ли выиграть чемпионство именно в матче с «Локомотивом» на домашнем поле? Естественно, главное выиграть его в принципе — неважно где. Сейчас думаем только о следующем матче, нужно постараться победить в нём.

Хорошая результативность — это всегда хорошо. Я думаю, должны создавать много, забивать много, что и стараемся сделать. В каких-то матчах получается забивать много, как сегодня, в каких-то — нет, несмотря на большое количество моментов. Работаем над тем, чтобы играть активно с первой и до последней минуты. Сегодня — получилось, в какие-то дни — не получается. Но это футбол», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ротор» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу сине-бело-голубых – 6:0.