«Заглембе» сыграл вничью с «Пястом», Башкиров забил гол и отдал ассист

В матче 28-го тура польской Экстраклассы «Заглембе» сыграл вничью с «Пястом». Встреча проходила на стадионе «Заглембе» в Любине и завершилась со счётом 2:2.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий гостей Якуб Шверчок, ему ассистировал Тьягу Алешандре Мендеш Алвеш. Спустя 12 минут счёт сравнял российский полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров, голевую передачу отдал Саша Балич. Ещё через три минуты Камиль Крук вывел «Заглембе» вперёд, Башкиров отдал результативный пас. В концовке второго тайма Шверчок оформил дубль, ему ассистировал Михал Жиро.

Башкиров забил свой первый гол в нынешнем сезоне польского чемпионата.

«Заглембе» набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Экстраклассы. «Пяст» (39) находится на четвёртом месте.