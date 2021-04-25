Семья Лионеля Месси приобрела квартиру во Флориде за $ 7,3 млн

Семья нападающего «Барселоны» Лионеля Месси приобрела элитную квартиру в городе Санни-Айлс-Бич штат Флорида, сообщает The Real Deal.
По информации источника, семья Месси отдала $ 7,3 млн за весь девятый этаж в Regalia, многоквартирном доме на Коллинз-авеню. В квартире есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, дополнительно 195 квадратных метров террасы и винный холодильник на 1000 бутылок.
Покупка произошла почти через два с половиной года после того, как семья игрока «Барселоны» заплатила $ 5 млн за квартиру в Porsche Design Tower примерно в 10 кварталах к югу в Санни-Айлс. За покупку отвечал Хорхе Месси, отец Лионеля.
Forbes поставил 33-летнего Месси на третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов в 2020 году. В прошлом году аргентинец заработал $ 104 млн. в виде зарплаты и бонусов.
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