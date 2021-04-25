Степашин: арбитр Кукуляк видел нарушение, но не назначил пенальти в пользу «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение в матче с «Химками» (0:1) и заявил, что арбитр Евгений Кукуляк не назначил «очевидный пенальти» в ворота «Химок».
«Очень обидное поражение от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос — ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR?
Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице», — приводит слова Степашина «Спорт-экспресс».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Денис Березнов (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
- 25 апреля 2021
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
06:01
-
05:37
-
05:12
-
04:12
-
03:54
-
03:37
-
03:21
-
03:04
-
02:17
-
02:00
-
01:48
-
01:31
-
00:59
-
00:40