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Степашин: арбитр Кукуляк видел нарушение, но не назначил пенальти в пользу «Динамо»

Степашин: арбитр Кукуляк видел нарушение, но не назначил пенальти в пользу «Динамо»
Футбол / РПЛ 0
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение в матче с «Химками» (0:1) и заявил, что арбитр Евгений Кукуляк не назначил «очевидный пенальти» в ворота «Химок».

«Очень обидное поражение от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос — ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR?

Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице», — приводит слова Степашина «Спорт-экспресс».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Денис Березнов (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

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