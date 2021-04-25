Бабаев — об удалении Ахметова: избирательный стиль судейства расстраивает

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство в матче со «Спартаком» (0:1).
«Рассмотрим подробнее эпизоды. В Олича верим. Удаление? Стоило, наверное, ещё кого-нибудь удалить. Так было бы ещё интереснее. Дело даже не в том, что судья так трактовал эпизод. А в том, что должна быть последовательность. Если стиль судейства такой строгий, то почему на восьмой минуте, когда Щенникову Ларссон попал локтем в голову, предупреждения не было? А здесь большинство экспертов посчитали, что с Ахметовым можно было обойтись жёлтой, но красная. Речь о последовательности.
Мы не собираемся сниматься, возмущаться. Но расстраивает, когда избирательный стиль судейства. Если арбитр строг, то он должен быть строг во всех случаях», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 апреля 2021
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