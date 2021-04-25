«Москва — красно-белая». Промес — о победе «Спартака» над ЦСКА

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Джордан, поздравляю с голом! Рад, что отдал голевую передачу. Только победа! Москва — красно-белая», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.



На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR. Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.



Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).