В «Спартаке» объяснили скандальный твит после победы над ЦСКА

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал скандальный твит красно-белых после победы в матче с ЦСКА (1:0).

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и «Твиттер» — это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби — это максимальный накал страстей», — приводит слова Фетисова журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Красно-белые после победы над армейцами написали: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Кроме того, спартаковцы опубликовали фото перформанса болельщиков, на котором главный тренер Доменико Тедеско в образе охотника стреляет в лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в «твиттере» «Спартака». «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответили в ЦСКА.