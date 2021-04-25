В «Спартаке» объяснили скандальный твит после победы над ЦСКА

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал скандальный твит красно-белых после победы в матче с ЦСКА (1:0).
«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и «Твиттер» — это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби — это максимальный накал страстей», — приводит слова Фетисова журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.
Красно-белые после победы над армейцами написали: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Кроме того, спартаковцы опубликовали фото перформанса болельщиков, на котором главный тренер Доменико Тедеско в образе охотника стреляет в лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в «твиттере» «Спартака». «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответили в ЦСКА.
- 25 апреля 2021
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
22:20
-
22:08
-
22:08
-
21:59
-
21:59
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:07
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
20:12
-
20:10