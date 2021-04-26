УЕФА ведёт расследование по делу возможной связи Ибрагимовича с букмекерской компанией

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович стал объектом расследования УЕФА по делу «предполагаемого финансового участия в деятельности букмекерской компании», информирует Sky Sports.
Ранее шведские СМИ сообщали, что Ибрагимович является акционером букмекерской компании. Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранён от футбола на срок до трёх лет.
Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций. Златан Ибрагимович по-прежнему является совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарп.
Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.
- 26 апреля 2021
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