Гвардиола обошёл Лобановского по числу трофеев за карьеру. Больше только у двух тренеров

Вчера, 25 апреля, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 30-й трофей в тренерской карьере после того, как его подопечные одержали победу над «Тоттенхэм Хотспур» в финале Кубка английской лиги (1:0).



Как сообщает испанский журналист Алексис Мартин-Тамайо, Гвардиола обошёл легендарного тренера киевского «Динамо» и сборных СССР и Украины Валерия Лобановского по числу выигранных титулов (29 за 42 года карьеры). В подсчёте трофеев Валерия Васильевича не учитывались три трофея Кубка чемпионов Содружества. Теперь только два тренера опережают Гвардиолу по числу трофеев – Мирча Луческу, возглавляющий сейчас всё то же киевское «Динамо» (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет).

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Свой первый трофей Гвардиола выиграл в «Барселоне» в сезоне-2008/2009 — им стал Кубок Короля. Всего с каталонцами Пеп завоевал 14 трофеев, включая две Лиги чемпионов. Семь трофеев 50-летний испанец завоевал в мюнхенской «Баварии». Теперь с «Манчестер Сити» Гвардиола завоевал девять трофеев – два чемпионства АПЛ, четыре победы в Кубке английской лиги, один трофей Кубка Англии и два Суперкубка Англии.