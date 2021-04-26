«Наполи» обыграл «Торино» и поднялся на четвёртое место. «Ювентус» — пятый

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Торино» проиграл «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 2:0.
На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко, ему ассистировал защитник Джованни Ди Лоренцо. Спустя две минуты нападающий неаполитанской команды Виктор Осимхен увеличил преимущество гостей. На 86-й минуте хавбек «Торино» Роландо Мандрагора был удалён.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты — Стефано Дель Джоване и Давиде Империале. Резервный арбитр — Франческо Фурно.
«Наполи» в 33 матчах набрал 66 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (66) откатился на пятое место. «Торино» (31) находится на 16-м месте.
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