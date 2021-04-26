ESPN снял фильм о переходе Хендрикса из ПСВ в «Спартак»

Нидерландская редакция канала ESPN выпустила документальный фильм о трансфере полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ в «Спартак».
«Рекомендуем к просмотру! Замечательный документальный фильм о Йоррите Хендриксе, который спустя 18 лет в ПСВ меняет нидерландский клуб на «Спартак» Москва. «Красно-белая нить» — сегодня в 21:00 на нашем канале», — говорится в «твиттере» ESPN NL.
Напомним, «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ в январе нынешнего года. Сумма сделки составила € 700 тыс. Йоррит подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Transfermarkt оценивает нидерландца в € 4 млн.
Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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