Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 19-летним нападающим
Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает официальный сайт «канониров». Предыдущее соглашение истекало летом 2021 года.
«Фло невероятно впечатлил нас в этом сезоне. Он стабильно показывал свои качества на тренировках. Нас впечатлило то, что он так быстро смог вписаться в главную команду», — сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
19-летний Балогун – воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. В Лиге Европы на его счету 5 встреч, 2 гола и 1 голевой пас. Также в активе форварда одна игра в Кубке английской лиги, в которой он не отметился результативными действиями.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Эвертон».
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