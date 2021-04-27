Эмери: Артета и «Арсенал» — это прекрасный союз

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится 29 апреля.

«История „Арсенала“ известна во всем мире. Мне повезло там поработать, пускай даже закончилось всё не так, как хотелось. Теперь я счастлив здесь и очень ценю свою новую работу в „Вильярреале“. У меня остались прекрасные воспоминания о работе в „Арсенале“, которая продолжалась год и четыре или пять месяцев. Вместе мы пережили замечательные моменты как на поле, такие, как выход в финал Лиги Европы и подготовка к тому матчу с „Челси“, так и на тренировочной базе в рамках повседневной работы. Это отличные воспоминания, но теперь я в другой команде.



В команде до сих пор много футболистов, которые играли при мне, или начинали свою карьеру под моим руководством. Я постоянно рассказываю небольшую забавную историю о Букайо Сака. Он дебютировал в премьер-лиге 1 января 2019 года против „Фулхэма“. Помню, что мы выиграли 4:1. Он сыграл последние восемь-десять минут и ни разу не коснулся мяча. Теперь же он отлично показывает себя на самом высоком уровне.



Многие игроки, которых я тренировал — у меня остались теплые воспоминания о них: Эктор Бельерин, Калум Чемберс, Роб Холдинг — все они просто отличные ребята. Как и Мохамед Эльнени, прекрасный игрок и прекрасный человек. Ещё там Ляказетт, Обамеянг, Мартинелли, который, восстановившись после серьёзной травмы, становится всё более важным игроком.



Пепе тоже играет важную роль в команде. Думаю, он закрепляется в составе и становится все более уверенным в себе. Также в „Арсенале“ есть более молодые игроки, такие как Смит-Роу. Он провел с нами предсезонку в возрасте 17 лет и очень вырос после аренды. А ещё не забывайте о Лено, который является отличным вратарем и очень хорошо играет ногами. У него серьёзный опыт на высоком уровне.



Микель Артета воплощает в жизнь своё видение футбола. Это хорошо заметно по стилю игры „канониров“. Совершенно очевидно, что он в соответствии с традициями „Арсенала“ снова стал показывать привлекательный футбол.



Делая первые шаги в качестве ассистента Пепа Гвардиолы, Артета многому научился в новой для себя профессии футбольного тренера. Затем он получил свой шанс в „Арсенале“. Полагаю, это отличное место для развития. Всё дело в том, что болельщики „Арсенала“ очень любят Артету, который долгое время защищал цвета лондонского клуба. Он успел поиграть под руководством Арсена Венгера и, уверен, сможет воспользоваться теми знаниями, которые получил. Полагаю, это прекрасный союз — Артета и „Арсенал“, — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.