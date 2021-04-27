Борис Игнатьев — о борьбе за выход в ЛЧ: «Спартаку» даже проще, чем «Локомотиву»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
«Я считаю, что борьба за второе место ещё не закончена. «Локомотив» может неожиданно оступиться в одном из оставшихся матчей чемпионата. Я бы не стал говорить, что здесь всё понятно.
«Зенит» в матче с «Локомотивом» уже может оформить чемпионство. Но даже если этого не произойдёт, питерцам будет важно набрать хотя бы одно очко. Они будут делать всё возможное, чтобы выложиться в этом матче. Для них будет важно внимательно играть в обороне. Учитывая, что им предстоит домашний матч, команда будет нацелена на то, чтобы как можно быстрее отобрать мяч при его потере после атак. «Локомотив» играет в устоявшийся футбол. Они органично атакуют и чётко знают, как играть в обороне. Думаю, что обе команды будут довольны ничьей. Они не станут посыпать голову пеплом, если наберут по одному очку.
Для «Спартака» ещё ничего не потеряно. Учитывая, что «Локомотив» играет на чужом поле с чемпионом страны, который борется за первое место, ничья будет приемлема. Мне даже кажется, что в этой ситуации «Спартаку» даже проще», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».
- 27 апреля 2021
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