Борис Игнатьев — о борьбе за выход в ЛЧ: «Спартаку» даже проще, чем «Локомотиву»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.



«Я считаю, что борьба за второе место ещё не закончена. «Локомотив» может неожиданно оступиться в одном из оставшихся матчей чемпионата. Я бы не стал говорить, что здесь всё понятно.



«Зенит» в матче с «Локомотивом» уже может оформить чемпионство. Но даже если этого не произойдёт, питерцам будет важно набрать хотя бы одно очко. Они будут делать всё возможное, чтобы выложиться в этом матче. Для них будет важно внимательно играть в обороне. Учитывая, что им предстоит домашний матч, команда будет нацелена на то, чтобы как можно быстрее отобрать мяч при его потере после атак. «Локомотив» играет в устоявшийся футбол. Они органично атакуют и чётко знают, как играть в обороне. Думаю, что обе команды будут довольны ничьей. Они не станут посыпать голову пеплом, если наберут по одному очку.



Для «Спартака» ещё ничего не потеряно. Учитывая, что «Локомотив» играет на чужом поле с чемпионом страны, который борется за первое место, ничья будет приемлема. Мне даже кажется, что в этой ситуации «Спартаку» даже проще», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

Промес не улучшил структуру «Спартака». В следующем сезоне команде нужна новая «десятка» А Квинси стоит вернуть на левый фланг – там от него будет больше остроты.