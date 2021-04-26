Промес не улучшил структуру «Спартака». В следующем сезоне команде нужна новая «десятка»

Вряд ли прошедшее в воскресенье главное дерби страны войдёт в историю и закрепится в людской памяти: это был футбол далеко не элитного уровня. В каком бы состоянии ни находились ведущие клубы страны, как плохо им бы ни было с кадровой точки зрения, всё равно хотелось увидеть что-то более интересное и осмысленное. Или хотя бы захватывающее. А мы увидели то, что увидели.

Ахметов и Васин сыграли за «Спартак». Тедеско всё ещё в гонке за Лигу чемпионов А Олич впервые уступил красно-белым.

«Спартак» при известном сценарии матча (больше тайма – в большинстве) расстроил ничуть не меньше, чем полуразваленный и с трудом набирающий состав на матч ЦСКА. На «Открытие Банк Арене» красно-белые получали свободу, которой обязана пользоваться классная команда, ещё до перерыва они владели мячом в два раза больше времени, соперник их толком не прессинговал. Однако «Спартак», как и неделю назад против «Уфы», не смог воспользоваться территориальным преимуществом и уверенно довести игру до победы. Или хотя бы просто создать достаточно моментов – как, например, сделал «Сочи».



В позиционной структуре «Спартака» много проблем. Есть большие вопросы как по общей работе тренерского штаба (нет разнообразия новых алгоритмов, а осенние перестали работать), так и по индивидуальным действиям отдельных игроков. Традиционно много критикуют Крала за плохие решения с мячом и отсутствие техники, Айртона – за низкий интеллект в эпизодах без пространства, но ведь и Промес тоже с возложенными функциями справляется так себе. Более того, если сравнивать его с праймовым Бакаевым (именно с праймовым, а не с осенним), вряд ли можно найти положительные сдвиги.



Структура «Спартака» с Промесом не стала лучше – и это проблема.

Есть сомнения, что зимой Промеса рассматривали по отношению к «Спартаку» на позицию «десятки»

Мы помним, что интерес «Спартака» к Промесу вспыхнул аккурат после первой части сезона. Тогда Тедеско, оставшийся разочарованным ноябрьским и декабрьским отрезками, держал в уме переход на схему 4-2-3-1 (или 4-4-2). Но для неё у команды не было профильных фланговых нападающих.



Полагаю, при планировании трансфера приоритетной позицией для Промеса считалась именно фланговая. Когда Квинси уезжал из «Спартака» в 2018-м, его левая бровка была главным оружием команды, через неё шло более 50 процентов опасных атак. В итоге возвращение игрока состоялось уже после возобновления сезона, и на фланге (правда, на правом и в слишком широкой позиции, фактически без смещений в середину) Промес успел отыграть лишь один матч с «Рубином». Даже один тайм, поскольку команда рано осталась в меньшинстве.

Далее «Спартак» вернулся к системе 3-4-1-2 – Тедеско оказался настолько разочарован игрой команды в двух матчах с новой структурой, что закончил этот эксперимент и обнулил все зимние наработки. А заодно обнулил оптимальную позицию для Промеса – она просто исчезла из схемы. Да, руководство «Спартака» наверняка держало в уме, что в «Аяксе» Квинси играл всевозможные роли – и «десятку», и «девятку», и «восьмёрку», и теоретически можно было допустить его размен с Бакаевым. Тем более Зелимхан уже давно пребывает не в лучшей форме. Но убеждён, что, если бы «Спартак» искал профильную «десятку», а не вингера, вряд ли бы остановился на варианте с возвращением Промеса.

В матчах с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом», отчасти и с «Ростовом» Промес смотрелся достойно, только важно понимать, что это были не самые показательные матчи. Тогда «Спартак» прессинговал, сильно упрощал футбол, использовал много вертикальных забросов на Соболева, после чего включался в подборы. То есть игра впереди сводилась не к позиционной атаке, а к отработке переходов – при таком сценарии быстроногому Промесу было легче. Переходы он отрабатывает неплохо – бежит в нужные зоны, разгоняет быстрые атаки.



На другой чаше весов — три последних матча «Спартака» с «Локомотивом», «Уфой» и ЦСКА. Это игры, где «Спартак» владел преимуществом и много времени провёл в постепенном нападении. И вот здесь как раз к игре Промеса начали накапливаться вопросы.

Претензия №1. Промес средне работает в сжатых пространствах и в эпизодах, когда принимает мяч спиной к чужим воротам

Главное качество для «десятки» в позиционных атаках – умение искать мяч между линиями, принимать его в сжатых пространствах, затем разворачиваться и находить оптимальное решение: либо удар по воротам, либо обостряющая передача.



Я внимательно смотрел за Промесом в двух последних матчах с «Уфой» и ЦСКА, но так и не увидел у него этих необходимых для «десятки» умений. В игре с «Уфой» Квинси вообще часто рушил структуру и пытался открыться прямиком в передней линии, а варианты для промежуточной передачи в середину отсутствовали. Когда он всё-таки двигался в недодачу, от этого всё равно не было пользы: Квинси не принимал мяч с резким разворотом и не рушил дриблингом чужую схему.



В дерби с ЦСКА наблюдалась похожая картина: во всех ситуациях, когда Промес получал мяч в ноги, он отыгрывался одним или двумя касаниями передачей назад или в сторону. С одной стороны, игрок редко терял мяч и организовывал переходы – это важный плюс по сравнению с Бакаевым. С другой — такие манёвры позволяют сопернику спокойно вернуться и восстановить позиции. И «Спартак» не приближается к созданию моментов.

Статистика говорит нам, что у Промеса достойные показатели по передачам под удар (1,64 за 90 минут) и пасам в штрафную (4,3), но важно понимать контекст: очень много передач делается в быстрых атаках или из фланговых зон, куда Квинси часто уходит для поиска пространства. В том же дерби с ЦСКА Промес в первом тайме несколько раз забрасывал мяч в штрафную после розыгрыша угловых, а во втором – дважды отдавал разрезающие пасы в контратаках. И да, передачи под удар – это в том числе стандарты.

С такой активностью всё неплохо (качество при этом далеко не элитное), а вот с приёмом мяча между линиями в сжатых пространствах дела обстоят скверно. А это как раз самая сложная задача – то, что отличает классную «десятку» от обычной. Промес почти всю карьеру принимал мячи лицом к чужим воротам, видел перед собой поле, имел пространство для разгона и возможность для смещения в середину. Сейчас он столкнулся с альтернативными функциями.

«Пусть «Зенит» будет чемпионом, «Спартак» не заслужил». Федун и Бабаев подвели итоги дерби Боссы и тренеры «Спартака» и ЦСКА высказались о судействе. Повод для недовольства арбитрами нашёл даже Тедеско!

Претензия №2. Промес органично смотрится в прессинге, но в позиционной обороне он такой же, как и Бакаев

По участию Промеса в прессинге никаких вопросов – он дисциплинированно играет по опорникам соперника, редко выключается, проводит за матч порядка четырех оборонительных единоборств, совершает 4,45 отбора и подбора, а также 1,5 перехвата – адекватные цифры для атакующего игрока.



Остаются вопросы по его вовлечённости в структуру позиционной обороны. При Бакаеве «Спартак» традиционно страдал в ситуациях, когда соперник создавал большинство в середине: двойка опорников не покрывала всю ширину поля, пропускала передачу сквозь зону, особенно большие проблемы наблюдались при разворотах атаки. Крал и Зобнин (или Умяров) стягивались к одному флангу, а дальняя сторона поля была полностью свободна. По этой же причине стабильно проигрывался второй темп: «Уфа» это наглядно продемонстрировала, она знала, куда именно простреливать.



То же самое происходит и в сегодняшнем «Спартаке». В воскресенье ЦСКА за счёт узкого расположения вингеров, Дзагоева и Эджуке, легко создавал преимущество в зоне. Удар Эджуке в первом тайме – плохой по исполнению, но наносившийся из неприятной точки – это тоже следствие расположения Промеса, никак не помогавшего опорникам. Ряд схожих ситуаций ЦСКА не доводил до ума из-за медленных решений.

Есть подозрение, что таковы принципы Тедеско: полупозиция Промеса при обороне позволяет находиться ему в зоне, удобной для выбега в контратаку после смены владения. Но тогда нужно менять оборонительную структуру и маскировать нехватку игроков.

Претензия №3. Пока Промес не решает эпизоды: много брака и суетливых решений

У Промеса мало моментов – в «Спартаке» он наносит свыше трёх ударов за игру, но удары имеют низкий вес в шкале ожидаемых голов. Всего за игру Квинси собирает моментов на 0,21 xG. А с дальних дистанций у него пока не залетает.

Также есть большие вопросы по действиям в перспективных ситуациях – по решениям, которые принимает Промес, по качеству исполнения. С ЦСКА голландец мог насобирать «2+3», если бы чётче работал с мячом в финальных стадиях, но всякий раз ему не хватало качества и быстроты. Голевая передача на Ларссона – формальная, некоторые статистические компании такие даже не записывают, поскольку швед умчался к воротам с центра поля и по пути обыграл двух футболистов.



Когда перед возвращением в «Спартак» я просматривал игру Промеса в «Аяксе», мне показалось, что уровень индивидуальной игры у Квинси снизился – он уже не был так резок в движениях, не столь хорош в игре один в один, в изоляциях, часто перестраховывался и отыгрывался вместо того, чтобы пойти в смелый дриблинг. К сожалению, в России мы пока видим то же самое – за редким исключением.

«Спартаку» и болельщикам рано радоваться: не факт, что Промес станет идеальным трансфером Квинси – по-прежнему качественный футболист, но он испортился по сравнению с лучшими временами в России.

Это ни в коем случае не категоричный прогноз на будущее. Возможно, Промес наберёт форму и поймает уверенность. Просто пока он вообще не делает разницы на поле.

Выводы

Мы не знаем, кто станет следующим тренером «Спартака». Кто бы ни оказался этим счастливчиком, ему обязательно нужно пересмотреть атакующую структуру «Спартака». Нынешняя система работает всё хуже и хуже – поэтому Тедеско и сбился в какой-то момент на простые забросы в сторону Соболева.



И обязательно стоит задуматься над позицией Промеса. На сегодня роль «десятки» не выглядит для голландской звезды комфортной. На левом фланге в лучшие времена у него получалось намного интереснее, было больше остроты.



Использованы данные Wyscout.