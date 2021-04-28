Игроки «Интера» откажутся от бонусов в случае победы в чемпионате Италии

Футболисты «Интера» откажутся от бонусов за возможную победу в чемпионате Италии. Таким образом они решили помочь клубу, испытывающему финансовые трудности на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Calciomercato.
В настоящее время «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя – «Аталанту» – на 11 очков. Последний раз «нерадзурри» становились чемпионом Италии в сезоне-2009/10.
В конце марта стало известно, что «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава. По информации источника, миланцы хотят сохранить своих лидеров, несмотря на экономический кризис и возможную будущую смену владельца. Из-за финансовых проблем китайская компания, владеющая клубом, находится в поисках потенциального покупателя.
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