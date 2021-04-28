Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» заметно прибавил после моего перехода

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил прогресс в игре «красных дьяволов». Он перешёл в английский клуб из португальского «Спортинга» в январе 2020 года.

«Если честно, я думаю, что наша команда заметно прибавила после моего перехода. Я чувствую, что мы добились прогресса. Но, думаю, это началось ещё с назначения Уле-Гуннара Сульшера. Он старается управлять командой и делать её сильнее», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. «Манчестер Юнайтед» идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.

Промах Бруну Фернандеша