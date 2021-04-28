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За кого бы вы сейчас начали болеть? Расскажите нам!

За кого бы вы сейчас начали болеть? Расскажите нам!
Футбол 0

Большая часть болельщиков выбирает свой любимый клуб ещё в детстве. Иногда даже нельзя сказать однозначно, почему мы болеем за ту или иную команду. Но кого бы вы выбрали сейчас, и главное — почему? Отличалась бы эта «новая» команда от той, за которую вы болеете сейчас? Нам интересно ваше мнение.

Ответы можно оставить по форме, представленной снизу. По результатам опроса мы напишем статью, где будут представлены самые интересные и обоснованные ответы.

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