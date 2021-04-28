«Барселона» возобновила интерес к Маттейсу де Лигту
Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, интерес к 21-летнему футболисту возобновила «Барселону». Видеть де Лигта в команде хотят новый президент клуба Жоан Лапорта и главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, знакомый с игроком по работе в голландской сборной. При этом за каталонцев выступает друг Маттейса — полузащитник Френки де Йонг, с которым они играли за «Аякс».
«Ювентус» купил де Лигта летом 2019 года за € 85,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А (20 — с основе), забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 4 жёлтые карточки.
«Ювентус» не намерен продавать Маттейса де Лигта, в клубе на него рассчитывают
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