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«Арена Химки»: получили обращение от «Локомотива», готовы провести матч с «Динамо»

«Арена Химки»: получили обращение от «Локомотива», готовы провести матч с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов высказался о возможном проведении матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» на подмосковном стадионе.

«Мы получили обращение от «Локомотив» на проведение домашнего матча с «Динамо» на «Арене Химки». В течение рабочего дня рассмотрим с коллегами запрос, после чего свяжемся с «Локомотивом» для обсуждения условий договора и проведения матча.

Мы готовы достойно провести этот матч. С удовольствием поможем «Локомотиву», — заявил Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Локомотив» провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

РФС отклонил апелляцию «Локомотива» по «делу Сухины»
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