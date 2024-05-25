Глава совдира «Динамо» Гафин: лимит удачи был израсходован в предыдущих матчах

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поблагодарил болельщиков бело-голубых за поддержку в матче заключительного тура РПЛ с «Краснодаром», в котором сильнее оказались «быки», одержавшие победу со счётом 1:0.

«Благодарен нашим болельщикам за поддержку, за их терпение. К сожалению, у нас не получилось сделать последний шаг, не хватило удачи — её лимит был израсходован в предыдущих матчах. Но уверен, что мы постараемся принести фанатам то, о чём они мечтают, в следующем сезоне», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этого поражения в активе «Динамо» осталось 56 очков. Бело-голубые заняли третье место по итогам нынешнего сезона, проиграв «Краснодару» по дополнительным показателям. Чемпионат России сезона-2023/2024 выиграл санкт-петербургский «Зенит» (57).