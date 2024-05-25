Личка: ребята, которые сейчас сидят и плачут в раздевалке, сделали очень большое дело

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об упущенном чемпионстве команды. Бело-голубые, которые перед последним туром РПЛ занимали первое место, финишировали третьими.

«Вы не хотите каких-то комментариев по игре. Не надо. Все эти люди за мной помогали команде и мне. Здесь медицинский, тренерский, административный штабы и начальник команды. Все люди, которые здесь стоят, организовывают комфортные условия команды. Они стараются и работают каждый день. Вы меня каждый раз видите на пресс-конференциях и в газетах, а их работу вы не видите. Поэтому, пожалуйста, напишите о них пару красивых слов, ок? Потому что мы команда, мы — один человек.

Ещё четыре недели назад не думал, что мы будем играть в таком матче за чемпионство. Эти ребята, которые сейчас сидят и плачут в раздевалке, сделали очень большое дело. Футболисты сделали фантастическую работу и дали уверенность болельщикам, что можем сделать чемпионство. Три тысячи болельщиков «Динамо» приехали к гостинице. Это был последний маленький шаг. Это был вопрос жизни и смерти. Поэтому я хочу сказать большое спасибо клубу «Динамо» и раздевалке, которые мне подарили такие эмоции. Это было фантастически», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.