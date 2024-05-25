Глава РПЛ Алаев: все клубы поняли, что бороться с «Зенитом» за чемпионство можно

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал шестое подряд чемпионство санкт-петербургского «Зенита».

— Когда нам ждать смены чемпиона?

— Нам с вами нужно наслаждаться этим моментом. Футбольный клуб «Зенит» и все остальные сыграли 30 туров. Значит, кому-то не хватило фарта или были какие-то другие футбольные ошибки. Но все поняли, что можно бороться за чемпионство и игра стала равнее. Ждём такой же гонки в следующем году, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.