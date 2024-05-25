Сперцян — об эпизоде с Паршивлюком: если счёт был в пользу «Динамо», было бы то же самое

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы в матче 30-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) высказался о стычке с защитником бело-голубых Сергеем Паршивлюком.

— Что произошло в эпизоде с Паршивлюком?

— Это были эмоции. Можно понять его и меня. Мы ведём, и нам нужно было тянуть время, поэтому он подбежал. Это обычный момент. Думаю, если бы счёт был бы в их пользу, то было бы то же самое, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.