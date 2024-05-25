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Генсек РФС Митрофанов отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ

Генсек РФС Митрофанов отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Успех «Зенита» в том, что Семак построил такую команду. Большое количество болельщиков. 15 команд, может, этому не рады, но это факт», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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