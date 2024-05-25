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Глава РПЛ Алаев рассказал, когда ждать календарь на сезон-2024/2025

Глава РПЛ Алаев рассказал, когда ждать календарь на сезон-2024/2025
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о сроках подготовки календаря на следующий сезон национального чемпионата.

«Расписанием следующего сезона РПЛ будем заниматься, как только определится состав лиги. Команда из южного города или нет. Я думаю, что мы подготовим расписание оперативно в течение недели после конца чемпионата», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило график проведения РПЛ, группового этапа Пути РПЛ и плей-офф Фонбет Кубка России на сезон-2024/2025. Также стала известна дата проведения Суперкубка страны – 13 июля 2024 года.

Сегодня, 25 мая, завершился чемпионат России сезона-2023/2024, победителем которого стал «Зенит».

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