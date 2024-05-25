Мусаев: по Сперцяну и Сафонову ничего нельзя сказать, пока не будет подписания

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над московским «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна и голкипера Матвея Сафонова в европейские клубы, а также отметил на вопрос о золотой форме «быков».

«По Сперцяну и Сафонову ничего нельзя сказать, пока не будет подписания. А слухи комментировать не хочу.

Золотую форму не видел. Может, она где-то и была, но не видел», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.