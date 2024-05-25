Мусаев заявил, что «Краснодар» отпустит Сафонова и Сперцяна, если игроки захотят уйти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над московским «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что клуб отпустит полузащитника Эдуарда Сперцяна и голкипера Матвея Сафонова, если они захотят покинуть команду.

Я не хотел бы, чтобы Матвей или Эдик уходили. Хотел, чтобы вокруг них строилась команда. Но думаю в случае предложения клуб отнесется к ним с уважением. И если они захотят уйти – это случится», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.