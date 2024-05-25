Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с золотыми медалями РПЛ, облачившись в футболку клуба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором поздравил санкт-петербургский «Зенит» с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) этого сезона.

«Ура! «Зенит» – чемпион!

Невероятная развязка российского футбольного чемпионата, по итогам которой «Зенит» завоевал заслуженное чемпионство в день своего 99-летия!

От всей души поздравляю наш петербургский клуб с этой победой – весь город, вся многомиллионная армия болельщиков сине-бело-голубых сегодня были едины как никогда.

Поздравляю с чемпионством компанию «Газпром», Алексея Борисовича Миллера, руководство клуба, Сергея Семака и весь тренерский штаб «Зенита», футболистов, персонал и весь Санкт-Петербург!

Это был удивительный, сложнейший сезон, и тем достойнее и почетнее это золото. Петербург подтверждает звание спортивной столицы, «Зенит» подтверждает звание лучшей команды страны.

Искренне желаю сине-бело-голубым сохранить эту чемпионскую поступь и продолжать радовать нас своими многочисленными победами!» — написал Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, в сегодняшнем матче заключительного 30-го тура РПЛ «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1, и благодаря поражению столичного «Динамо» в Краснодаре (0:1) занял первое место по итогам чемпионата.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: