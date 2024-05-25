Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пока никто». Сперцян — о слухах о возможном переходе в «Боруссию» и «Жирону»

«Пока никто». Сперцян — о слухах о возможном переходе в «Боруссию» и «Жирону»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переезде в Европу.

— «Боруссия» Дортмунд или «Жирона»?
— Пока никто, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сперцян находится в сфере интересов ряда команд из Европы. Среди претендентов на Эдуарда назывались «Боруссия» Д и «Жирона».

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Сперцян — об эпизоде с Паршивлюком: если счёт был в пользу «Динамо», было бы то же самое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android