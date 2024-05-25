«Пока никто». Сперцян — о слухах о возможном переходе в «Боруссию» и «Жирону»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном переезде в Европу.

— «Боруссия» Дортмунд или «Жирона»?

— Пока никто, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сперцян находится в сфере интересов ряда команд из Европы. Среди претендентов на Эдуарда назывались «Боруссия» Д и «Жирона».

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.