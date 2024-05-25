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Эдуард Сперцян: на нашем стадионе никто другой не должен праздновать чемпионство

Эдуард Сперцян: на нашем стадионе никто другой не должен праздновать чемпионство
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

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«Мы раньше упустили шанс, чтобы стать чемпионом. Поэтому здесь сегодня не всё зависело от нас. Наше дело было выигрывать и порадовать болельщиков, потому что на нашем стадионе никто другой не должен праздновать чемпионство», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После победы в матче с «Динамо» (1:0) в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

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