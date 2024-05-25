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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико» М в матче 38-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико» М в матче 38-го тура Примеры
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Сегодня, 25 мая, состоялся матч 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лино – 9'     0:2 Мандава – 90+3'    
Удаления: нет / Ньигес – 90+1'

Первый гол в матче забил бразильский нападающий «Атлетико» Самуэл Лино. Автором результативной передачи стал полузащитник Маркос Льоренте. Второй мяч на счету Рейнилду Мандава.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этой победы в активе «Атлетико» стало 76 очков. Команда из Мадрида расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 60 очками стал шестым.

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