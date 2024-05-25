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Алаев: если переход Сафонова в «ПСЖ» состоится, будет отличной рекламой для РПЛ

Алаев: если переход Сафонова в «ПСЖ» состоится, будет отличной рекламой для РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Матвей Сафонов сегодня выдал шикарный матч. Для него это был особенный матч. Что касается возможного перехода в «ПСЖ», то это нужно решать футбольному клубу «Краснодар». Мне в качестве президента лиги хотелось бы, чтобы Матвей оставался в лиге. Потому что Сафонов – одна из главных звёзд нашего чемпионата.

Но если состоится такой переход, то это отличная реклама для нашего чемпионата. Особенно в такой ситуации, когда понимаем, что при определённых прочих равных российскому футболисту уехать в хороший зарубежный клуб чуть тяжелее. Поэтому если останется, то будет радоваться его перформансам здесь. Если нет, то будем радоваться за него, как за Далера Кузяева, Сашу Головина и Алексея Миранчука. Лёшу поздравляю с Кубком Лиги Европы, он заслужил это», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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