Иван Таранов: есть чувство лёгкого разочарования от того, что в РПЛ не сменился чемпион

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о завершившейся чемпионской гонке в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

«Есть чувство лёгкого разочарования от того, что не сменился чемпион. «Зенит» — молодцы! Они дожали и сделали своё дело до конца. Кто бы что ни говорил, «Зенит» — чемпион. Что касается «Динамо» и «Краснодара», то быки показали очень хорошую игру, а «Динамо» не было готово к такому «Краснодару».

Мысль о том, что «Динамо» устроит даже ничья, не позволила им сделать нужный счёт и выиграть чемпионат. В таких матчах на первое место выходит психология. Мысль о ничьей стоила «Динамо» чемпионства», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.