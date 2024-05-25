Агкацев: «Краснодар» упустил чемпионство не сейчас

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после победы в матче 30-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) высказался об упущенной победе «быков» в чемпионской гонке в последнем туре в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Согласен, что упустили чемпионство не сейчас, а в предыдущих матчах. Чего-то не хватило. Не знаю, повлияла ли смена тренера. У каждого тренера свои идеи», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.