Тренер «Краснодара» Мусаев ответил на вопрос о новом контракте с клубом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о новом контракте с клубом. Действующее соглашение между сторонами истекает в июне.

«Когда подпишу контракт – скажу. На днях будем говорить с руководством. Там всё выяснится», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0. После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).