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Агкацев ответил, готов ли стать основным вратарём «Краснодара» в случае ухода Сафонова

Агкацев ответил, готов ли стать основным вратарём «Краснодара» в случае ухода Сафонова
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о том, готов ли он быть первым номером в команде, если её покинет Матвей Сафонов.

— Готов стать основным вратарём?
— Для этого я и тренируюсь. Если бы я не был готов, меня бы здесь не было, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

По итогам завершившегося сегодня сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков.

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