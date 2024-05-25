Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев: мне ещё не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть

Мусаев: мне ещё не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над московским «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что не совсем доволен игрой своей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Ещё не удалось построить тот Краснодар, который я хотел бы видеть. Нас оценивают по результату, но не по качеству. Хочется добиться цельности игры, которая была сегодня. Пока не идеал», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

Материалы по теме
«Мы отдали всё». Мусаев — о победе над «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android