Мусаев: мне ещё не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над московским «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что не совсем доволен игрой своей команды.

«Ещё не удалось построить тот Краснодар, который я хотел бы видеть. Нас оценивают по результату, но не по качеству. Хочется добиться цельности игры, которая была сегодня. Пока не идеал», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.