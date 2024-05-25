Генсек РФС ответил, рассматриваются ли варианты модернизации формата Кубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о том, рассматриваются ли варианты модернизации формата Кубка России.

«Это результат отсутствия еврокубков — необходимо насыщать календарь играми. Но у нас в еврокубках участвовали от силы три команды. Однако такой формат интерес для клуба и лиги. Мы с титульным спонсором рассматриваем разные варианты модернизации. Если не изменится международная обстановка, то будем рассматривать реформирование», — передает слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу, который состоится 2 июня в «Лужниках», начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, в Суперфинале встретятся победители «Балтика» и «Зенит».