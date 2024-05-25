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«Мы отдали всё». Мусаев — о победе над «Динамо»

«Мы отдали всё». Мусаев — о победе над «Динамо»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги встречи 30‑го тура Российской Премьер‑Лиги с московским «Динамо». Игра состоялась в субботу, 25 мая, и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды.

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место – лучший результат. Мы отдали всё», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

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