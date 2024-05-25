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Гафин: «Динамо» выполнило задачу на сезон, но закончило его с очень горьким привкусом

Гафин: «Динамо» выполнило задачу на сезон, но закончило его с очень горьким привкусом
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 30-го тура с «Краснодаром», который бело-голубые проиграли со счётом 0:1, и подвёл итоги сезона для московской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Нам не хватило последнего шага, было две штанги, опасные моменты. В футболе так бывает.

Мы выполнили задачу на сезон, но заканчиваем его с очень горьким привкусом, потому что мы были очень близки к тому, чтобы перевыполнить задачу», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этого поражения в активе «Динамо» осталось 56 очков. Бело-голубые заняли третье место по итогам нынешнего сезона, проиграв «Краснодару» по дополнительным показателям. Чемпионат России сезона-2023/2024 выиграл санкт-петербургский «Зенит» (57).

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