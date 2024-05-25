Гафин: «Динамо» выполнило задачу на сезон, но закончило его с очень горьким привкусом

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 30-го тура с «Краснодаром», который бело-голубые проиграли со счётом 0:1, и подвёл итоги сезона для московской команды.

«Нам не хватило последнего шага, было две штанги, опасные моменты. В футболе так бывает.

Мы выполнили задачу на сезон, но заканчиваем его с очень горьким привкусом, потому что мы были очень близки к тому, чтобы перевыполнить задачу», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этого поражения в активе «Динамо» осталось 56 очков. Бело-голубые заняли третье место по итогам нынешнего сезона, проиграв «Краснодару» по дополнительным показателям. Чемпионат России сезона-2023/2024 выиграл санкт-петербургский «Зенит» (57).