Агкацев: надеялся, что «Ростов» не проиграет, а «Краснодар» останется с золотыми медалями

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о поражении «быков» в чемпионской гонке в последнем туре в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Обидно, не буду скрывать, очень обидно. Надеялся, нам повезёт, что «Ростов не проиграет, а мы останемся с золотыми медалями. Так сложилось. Будем исправлять это в следующем сезоне», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.